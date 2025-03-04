Сербские оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили газ в парламенте

Сербские оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили слезоточивый газ в парламенте во вторник в знак протеста против политики правительства и поддержки протестующих студентов.

Инцидент транслировался в прямом эфире, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Демонстрации, вызванные обвалом крыши на железнодорожном вокзале, в результате которого четыре месяца назад погибли 15 человек, превратились в самую большую угрозу для сербского правительства.

На заседании парламента, после того как правящая коалиция во главе с Сербской прогрессивной партией утвердила повестку дня, некоторые оппозиционные политики выбежали со своих мест к спикеру парламента и подрались с охранниками.

Другие бросали дымовые шашки и слезоточивый газ, а телевидение в прямом эфире показывало черный и розовый дым внутри здания.

скриншот с трансляции

Спикер парламента Ана Брнабич сообщила, что двое депутатов получили ранения, а одна из них, Ясмина Обрадович из Сербской прогрессивной партии, перенесла инсульт и находится в критическом состоянии. "Парламент продолжит работать и защищать Сербию", – заявила она на заседании.

Во вторник парламент должен был принять закон об увеличении финансирования университетов – одно из главных требований студентов, которые с декабря блокируют факультеты.

Парламент также должен был принять отставку премьер-министра Милоша Вучевича. Но другие вопросы, внесенные правящей коалицией в повестку дня, вызвали возмущение оппозиции.

Трагедия на вокзале, приведшая к гибели 15 человек во втором по величине городе Сербии, привела к волне возмущения в обществе и массовым протестам во главе со студентами.

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