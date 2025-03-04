Литовське видавництво зняло з продажу книгу Венса і закликало читати українських авторів

Литовське видавництво "Софокліс" у вівторок оголосило, що вилучає з продажу книгу віцепрезидента США Джей Ді Венса і закликає читати українських авторів.

Таку заяву видавництво зробило у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Видавництво пішло на цей крок після того, як Сполучені Штати припинили військову допомогу Україні.

"У зв'язку з призупиненням допомоги Україні адміністрацією президента США видавництво "Софокліс" вилучає з продажу книгу Джей Ді Венса "Гілбільська елегія" до зміни зовнішньої політики США щодо України", – йдеться у повідомленні видавництва у Facebook.

"Запрошуємо вас підтримати Україну, читаючи книжки українських авторів, видані "Софоклісом" та іншими видавництвами, а також перераховуючи кошти на рахунок (організації, що допомагає Україні) Blue/Yellow", – йдеться у повідомленні.

Між тим, телеканал CNN стверджує, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні розвіддані після рішення Дональда Трампа зупинити військову допомогу Києву.

За даними ЗМІ, рішення Трампа заморозити допомогу Україні нібито підтримали всі його топрадники, а сам Дональд Трамп вирішив зробити це після фрази президента України про те, що війна може тривати ще довго.