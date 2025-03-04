Литовское издательство сняло с продажи книгу Вэнса и призвало читать украинских авторов

Литовское издательство "Софоклис" во вторник объявило, что изымает из продажи книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса и призывает читать украинских авторов.

Такое заявление издательство сделало в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Издательство пошло на этот шаг после того, как Соединенные Штаты прекратили военную помощь Украине.

"В связи с приостановлением помощи Украине администрацией президента США издательство "Софоклис" изымает из продажи книгу Джей Ди Вэнса "Хиллбилльская элегия" до изменения внешней политики США в отношении Украины", – говорится в сообщении издательства в Facebook.

"Приглашаем вас поддержать Украину, читая книги украинских авторов, изданные "Софоклисом" и другими издательствами, а также перечисляя средства на счет (организации, помогающей Украине) Blue/Yellow", – говорится в сообщении.

Между тем телеканал CNN утверждает, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведданные после решения Дональда Трампа остановить военную помощь Киеву.

По данным СМИ, решение Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники, а сам Дональд Трамп решил сделать это после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго.