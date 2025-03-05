Одіозний словацький політик отримав міністерський портфель в уряді Фіцо

Президент Словаччини Петер Пеллегріні призначив скандального політика Рудольфа Гуляка міністром спорту і туризму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Незадовго до призначення Пеллегріні звільнив Душана Кекеті з посади міністра спорту. Ця кадрова зміна була запропонована минулого тижня прем'єр-міністром Робертом Фіцо як один із кроків до відновлення коаліційної більшості в Палаті депутатів. Опозиція розкритикувала призначення Гуляка на посаду члена кабінету міністрів, назвавши його результатом політичних домовленостей і вказавши, що партія Гуляка мала на порядку денному вихід Словаччини з Європейського Союзу і НАТО перед парламентськими виборами позаминулого року.

Гуляк, який є головою непарламентської партії "Національна коаліція/Незалежні кандидати", пройшов до Палати депутатів за списком найменшої на сьогодні урядової партії SNS (Словацька національна партія). Гуляк і двоє його колег – незалежних кандидатів вийшли з її клубу минулої осені, а в лютому цього року до них приєднався ще один депутат, який вийшов з іншої урядової партії, "Голос". Коаліція з трьох членів також була ослаблена рішенням "Голосу" у січні виключити двох депутатів зі своїх лав.

Пеллегріні порадив новому міністру оточити себе експертами для виконання роботи.

Президент також закликав Гуляка забезпечити, щоб його "Національна коаліція" не просувала "жодних цілей", які б суперечили зовнішній політиці Словаччини або членству Словаччини в ЄС і НАТО.

У 2023 році тодішня президентка Словаччини Зузана Чапутова відмовилася призначити Гуляка міністром навколишнього середовища в новому уряді Фіцо на тій підставі, що кандидат не визнавав існування кліматичної кризи. За даними ЗМІ, Гуляк раніше поширював у соціальних мережах ненависницькі пости, спрямовані проти захисників природи, кліматичних активістів та ЛГБТ+ спільноти.

А на посаді мера містечка Очова Гуляк заявляв, що ведмеді – це біологічна зброя Єврокомісії, яка має знищити словацьку сільську місцевість.

Також він обіцяв здійснити перший візит у статусі міністра до Москви – вибачитися за поставки Словаччиною зброї Україні.