Президентка Словаччини не призначить міністра, який готував вибачення перед РФ за зброю Україні

Президентка Словаччини повідомила лідеру партії Smer-SD і майбутньому главі уряду Роберту Фіцо, що не призначатиме у його кабінет кандидата від Словацької національної партії (СНП) – однієї з партнерок по коаліції – Рудольфа Гуляка міністром з питань довкілля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Чапутова попросила Фіцо внести нову пропозицію щодо кандидата на посаду очільника цього міністерства.

"Впорядковану роботу Міністерства з питань довкілля не може забезпечити людина, заяви якої заперечують багаторічну екологічну політику цієї держави та міжнародні зобов'язання, яким Словацька Республіка віддана", – пояснив речник словацької президентки Мартін Стрижинець.

Чапутова вважає, що кандидат, який тривалий час не визнає науковий консенсус щодо зміни клімату і не вважає, що існує реальна кліматична криза, не може очолювати і представляти відомство, основним завданням якого, відповідно до закону, є охорона природи, ландшафту та клімату.

Вона переконана, що, на відміну від інших кандидатур, у випадку з Гуляком існують конституційно-правові підстави того, що він не може обіймати посаду міністра.

Гуляк відомий одіозними заявами. Зокрема, на посаді мера містечка Очова Гуляк заявляв, що ведмеді – це біологічна зброя Єврокомісії, яка має знищити словацьку сільську місцевість.

Також він обіцяв здійснити перший візит у статусі міністра до Москви – вибачитися за поставки Словаччиною зброї Україні.

Нагадаємо, 11 жовтня Фіцо підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією.

У рамках коаліційної угоди Smer-SD отримає право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів, що відкриває шлях для антиукраїнського Фіцо очолити уряд Словаччини вчетверте.

"Голос" отримає пост спікера парламенту, яким, швидше за все, стане лідер партії Петер Пеллегріні, та сім міністерських посад в уряді, а Словацька національна партія – позиції трьох міністрів.

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