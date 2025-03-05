Одиозный словацкий политик получил министерский портфель в правительстве Фицо

Президент Словакии Петер Пеллегрини назначил скандального политика Рудольфа Гуляка министром спорта и туризма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Незадолго до назначения Пеллегрини уволил Душана Кекети с должности министра спорта. Это кадровое изменение было предложено на прошлой неделе премьер-министром Робертом Фицо как один из шагов к восстановлению коалиционного большинства в Палате депутатов. Оппозиция раскритиковала назначение Гуляка на должность члена кабинета министров, назвав его результатом политических договоренностей и указав, что партия Гуляка имела на повестке дня выход Словакии из Европейского Союза и НАТО перед парламентскими выборами позапрошлого года.

Гуляк, который является председателем непарламентской партии "Национальная коалиция/Независимые кандидаты", прошел в Палату депутатов по списку наименьшей на сегодня правительственной партии SNS (Словацкая национальная партия). Гуляк и двое его коллег – независимых кандидатов вышли из ее клуба прошлой осенью, а в феврале этого года к ним присоединился еще один депутат, который вышел из другой правительственной партии, "Голос". Коалиция из трех членов также была ослаблена решением "Голоса" в январе исключить двух депутатов из своих рядов.

Пеллегрини посоветовал новому министру окружить себя экспертами для выполнения работы.

Президент также призвал Гуляка обеспечить, чтобы его "Национальная коалиция" не продвигала "никаких целей", которые бы противоречили внешней политике Словакии или ее членству в ЕС и НАТО.

В 2023 году тогдашний президент Словакии Зузана Чапутова отказалась назначить Гуляка министром окружающей среды в новом правительстве Фицо на том основании, что кандидат не признавал существование климатического кризиса. По данным СМИ, Гуляк ранее распространял в социальных сетях ненавистнические посты, направленные против защитников природы, климатических активистов и ЛГБТ+ сообщества.

А на посту мэра городка Очова Гуляк заявлял, что медведи – это биологическое оружие Еврокомиссии, которое должно уничтожить словацкую сельскую местность.

Также он обещал осуществить первый визит в статусе министра в Москву – извиниться за поставки Словакией оружия Украине.