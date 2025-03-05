Як Трамп виступив у Конгресі і що означають його заяви стосовно України

4 березня президент США Дональд Трамп виступив у Конгресі із великою промовою, якої чекали і симпатики, і противники американського президента.

За майже 100-хвилинний виступ – що, до слова, побило рекорд аналогічних звернень попередніх президентів США – Трамп прогнозовано багато хвалив себе та говорив про важливий для його виборців внутрішній порядок денний.

Але згадав він і про російсько-українську війну – і схоже, що скандал у Білому домі минулого тижня ще не остаточно спалив мости між Києвом і Вашингтоном.

Детальний аналіз виступу американського президента – у статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка "Золота ера" Трампа: що президент США заявив Конгресу і який сигнал послав Україні. Далі – стислий її виклад.

У Білому домі перед виступом Трампа у Конгресі інтригуюче говорили, що це буде телевізійне видовище. Що ж, частково ці очікування виправдалися.

Картинка була показовою: республіканці, які повністю підтримували свого президента США, встаючи й аплодуючи ледь не після кожного його слова – і демократи, які не те що не вітали Трампа оплесками, а й узагалі йшли геть посеред його виступу.

На самому початку промову Трампа взагалі ледь не зірвали свистом і вигуками з боку демократів.

Переважна частина промови Дональда Трампа очікувано була зосереджена на внутрішній політиці. Й тут так само вийшла дуже навіть непогана телевізійна картинка.

Левову частку виступу в Конгресі Трамп присвятив простим людям – тим, хто, образно кажучи, надихав його на зміни в перші тижні на посаді президента США. І це справді мало досить ефектний вигляд.

Якщо ж говорити про змістовну частину Трампового виступу, то оголошень нових політик пролунало небагато: переважно він ретельно (подекуди аж надто) перераховував підписані ним виконавчі укази про протидію міграції, "відновлення свободи слова", ліквідацію програм із заохочення різноманіття у федеральних установах, розвиток енергетичного сектора США.

Окрему увагу Трамп очікувано приділив новоствореному Департаменту ефективності держуправління (DOGE), який став генератором чи не найбільшої кількості суперечливих рішень у його адміністрації.

Президент США не лише привітав Ілона Маска, якого – всупереч заявам Білого дому – назвав керівником DOGE, а ще й витратив хвилин 10, перелічуючи нібито безглузді федеральні контракти на десятки мільйонів доларів (хоча принаймні деякі з них були представлені Трампом некоректно).

Не залишилися без згадки і 25-відсоткові тарифи проти Канади й Мексики, які буквально в день промови Трампа набули чинності – та викликали дзеркальну відповідь.

Трамп заявив, що на всі тарифи іноземних держав буде дзеркальна відповідь. Тобто – ще більше тарифів. "Ми залучимо трильйони і трильйони доларів, які створять такі робочі місця, яких ми ніколи раніше не бачили", – заявив президент США.

І хоч він не згадав про обвал фондового ринку напередодні, після оголошення тарифів проти Канади й Мексики, але попередив американських фермерів про "можливий невеликий період адаптації".

Звісно, деякі проблеми в Америці Трамп також згадав. Назвавши їх наслідком провальної політики попередників.

Зовнішня політика у промові Трампа посіла очікувано мало місця.

Більшість зовнішньополітичного блоку Трампа звелася до повномасштабної війни між Росією та Україною.

У виступі Трампа, на щастя, не пролунало жодного небезпечного для України меседжу.

А це за нинішніх обставин можна вважати вже неабияким позитивом.

І хоча, всупереч повідомленням ЗМІ, про угоду про надра Трамп так і не згадав, останні його заяви дають підстави сподіватися, що ситуація може повернутися до тих злощасних подій 28 лютого.

Питання полягає лише в тому, яку ціну у Білому домі вимагатимуть від України за таке повернення.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка "Золота ера" Трампа: що президент США заявив Конгресу і який сигнал послав Україні.