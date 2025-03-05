"Золота ера" Трампа: що президент США заявив Конгресу і який сигнал послав Україні

Республіканці цілковито підтримували свого президента, встаючи й аплодуючи ледь не після кожного його слова

"Такого ще не було. Ми на початку повернення, якого ще не бачив світ... Багато хто каже, що перші місяці нашого президентства є найкращими в історії США, після мене йде Джордж Вашингтон".

Великої промови Дональда Трампа 4 березня чекали і симпатики, і противники американського президента...

Виступ нового глави держави на спільному засіданні обох палат Конгресу в перші тижні перебування на посаді – відносно нова політична традиція Сполучених Штатів, започаткована Рональдом Рейганом.

Проте жоден із попередників Трампа не зміг так підняти рівень інтриги, як нинішній господар Білого дому. Напередодні виступу Сполучені Штати дали старт потужній митній війні, насамперед проти своїх традиційних союзників, призупинили військову допомогу Україні, а на додачу – триває масштабна чистка держапарату США.

За таких обставин увага до виступу Дональда Трампа була очевидною – будь-який публічний сигнал має вагу.

За майже 100-хвилинний виступ – що, до слова, побило рекорд аналогічних звернень попередніх президентів США – Трамп прогнозовано багато хвалив себе та говорив про важливий для його виборців внутрішній порядок денний.

Але згадав він і про російсько-українську війну – і схоже, що скандал у Білому домі минулого тижня ще не остаточно спалив мости між Києвом і Вашингтоном.

Протести та овації

У Білому домі перед виступом Трампа у Конгресі інтригуюче говорили, що це буде телевізійне видовище. Що ж, частково ці очікування виправдалися.

Картинка була показовою: республіканці, які повністю підтримували свого президента США, встаючи й аплодуючи ледь не після кожного його слова – і демократи, які не те що не вітали Трампа оплесками, а й узагалі йшли геть посеред його виступу.

Свій протест проти Дональда Трампа члени Конгресу від Демпартії висловлювали по-різному. Деякі конгресменки прийшли в рожевому вбранні, назвавши колір символом "жіночої влади та наполегливості". Хтось – як-от Марсі Каптур, співголова Українського кокусу – був в одязі синього й жовтого кольорів українського прапора.

Іншим виразником протесту стали невеликі плакати. Причому побачили їх глядачі ще до того, як виступ Трампа розпочався – демократка Мелані Стенсбері тримала аркуш зі словами "Це не нормально" просто біля проходу, яким президент США йшов до трибуни.

На самому початку промову Трампа взагалі ледь не зірвали свистом і вигуками з боку демократів.

А один із них, Ел Грін, узагалі став на проході та, розмахуючи своєю палицею, кричав на республіканця: "Немає в тебе мандата!"

Спікеру Палати представників Майку Джонсону довелося просити поліцію Капітолія вивести із зали Гріна – який, до речі, минулого місяця заявив про наміри оголосити Трампу імпічмент.

А тепер Гріну ще загрожує догана від Конгресу.

"Ні до кого не ставляться в інтернеті гірше, ніж до мене"

Переважна частина промови Дональда Трампа очікувано була зосереджена на внутрішній політиці. Й тут так само вийшла дуже навіть непогана телевізійна картинка.

Левову частку виступу в Конгресі Трамп присвятив простим людям – тим, хто, образно кажучи, надихав його на зміни в перші тижні на посаді президента США. І це справді мало досить ефектний вигляд.

Приміром, серед гостей у Конгресі були мати й сестра Лейкен Райлі – 22-річної дівчини з Джорджії, яку в лютому 2024 року убив нелегальний мігрант із Венесуели. Нещодавно ухвалений – за підтримки значної частини демократів, до речі, – Акт Лейкен Райлі надає правоохоронцям більше прав затримувати мігрантів, які раніше притягались до відповідальності за злочини.

Або інша історія – 13-річного Діджея Деніела, який мріє стати поліцейським. У 2018 році у хлопця діагностували рак мозку, та він і досі бореться з хворобою та продовжує йти до своєї мети. Трамп просто під час промови оголосив, що Деніела прийняли в агенти Секретної служби США.

Крок символічний, певна річ – але емоції на обличчі хлопця, певно, були того варті.

Доречним був і реверанс у бік першої леді – Меланії Трамп, яка сиділа поруч із двома жінками – жертвами так званої порнопомсти (тобто шантажування інтимними фото і відео, до чого вдаються, як правило, колишні партнери). Цією можливістю Трамп скористався, аби закликати Конгрес до ухвалення закону про протидію порнопомсті та порнографічним дипфейкам.

"І я збираюся використати цей закон і для себе, якщо ви не проти, тому що ні до кого не ставляться в інтернеті гірше, ніж до мене. Ні до кого", – пожартував Трамп.

А вже майже наприкінці промови президент США згадав про замах на себе у Пенсильванії в липні 2024 року – і подякував запрошеним рідним пожежника Корі Компаратора, який на тому ж мітингу, на жаль, загинув.

"Ми осушуємо болото! Ось так просто"

Якщо ж говорити про змістовну частину Трампового виступу, то оголошень нових політик пролунало небагато: переважно він ретельно (подекуди аж надто) перераховував підписані ним виконавчі укази про протидію міграції, "відновлення свободи слова", ліквідацію програм із заохочення різноманіття у федеральних установах, розвиток енергетичного сектора США.

Окрему увагу Трамп очікувано приділив новоствореному Департаменту ефективності держуправління (DOGE), який став генератором чи не найбільшої кількості суперечливих рішень у його адміністрації.

Президент США не лише привітав Ілона Маска, якого – всупереч заявам Білого дому – назвав керівником DOGE, а ще й витратив хвилин 10, перелічуючи нібито безглузді федеральні контракти на десятки мільйонів доларів (хоча принаймні деякі з них були представлені Трампом некоректно).

"Ми осушуємо болото! Ось так просто. І дні правління необраних бюрократів закінчилися", – наголосив Трамп. Щоправда, демократи помітили іронію в тому, що один із ключових людей в адміністрації – це той самий "необраний бюрократ" Ілон Маск.

Не залишилися без згадки і 25-відсоткові тарифи проти Канади й Мексики, які буквально в день промови Трампа набули чинності – та викликали дзеркальну відповідь.

Трамп заявив, що на всі тарифи іноземних держав буде дзеркальна відповідь. Тобто – ще більше тарифів. "Ми залучимо трильйони і трильйони доларів, які створять такі робочі місця, яких ми ніколи раніше не бачили", – заявив президент США.

І хоч він не згадав про обвал фондового ринку напередодні, після оголошення тарифів проти Канади й Мексики, але попередив американських фермерів про "можливий невеликий період адаптації".

Звісно, деякі проблеми в Америці Трамп також згадав. Назвавши їх наслідком провальної політики попередників.

Наприклад, коли йдеться про захмарні ціни на яйця: "Особливо Джо Байден дозволив ціні на яйця вийти з-під контролю. Ціна на яйця вийшла з-під контролю, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб її знизити".

"Важливий лист" від Зеленського

Зовнішня політика у промові Трампа посіла очікувано мало місця.

Чи не єдиною новиною стало оголошення про затримання терориста, відповідального за загибель 13 військових США в Афганістані у 2021 році. Побіжно було згадано і про мир на Близькому Сході – точніше, необхідність його тривалого забезпечення.

А також про те, що Сполучені Штати "так чи інакше" отримають Гренландію. "Ми забезпечимо вам безпеку, ми зробимо вас багатими, і разом ми піднімемо Гренландію до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше", – звернувся він до гренландців.

І все ж більшість зовнішньополітичного блоку Трампа звелася до повномасштабної війни між Росією та Україною.

Годі й казати, що від президента США тут можна було очікувати будь-чого, зважаючи на сварку, яка сталася минулої п’ятниці в Білому домі та загнала українсько-американські відносини у глибоку кризу.

Але у виступі Трампа, на щастя, не пролунало жодного небезпечного для України меседжу.

А це за нинішніх обставин можна вважати вже неабияким позитивом.

Так, президент США знову заговорив про "350 мільярдів доларів", які адміністрація Байдена нібито надала Україні – на противагу "100 мільярдам" від Європи. Звинуватив останню в тому, що вона витратила більше грошей на "купівлю російської нафти і газу, ніж вона витратила на захист України".

Але Трамп, здавалося, взагалі забув про те, що минулого тижня називав Володимира Зеленського "диктатором", який не хоче миру, і вигнав його з Білого дому.

"Раніше сьогодні я отримав важливого листа від президента України Зеленського (мова йде про публічний твіт українського президента – Ред.). У листі йдеться про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити довготривалий мир… Я ціную, що він надіслав цього листа", – оголосив президент США. (Щоправда, і водночас – знову-таки, нічого нового в цьому немає – Трамп розповів про "серйозні дискусії з Росією", від яких він побачив "потужні сигнали" її готовності до миру.)

"Хіба це не було б чудово? Настав час зупинити це божевілля. Час зупинити вбивства. Час припинити цю безглузду війну. Якщо ви хочете покласти край війнам, ви повинні говорити з обома сторонами", – вважає американський лідер.

І хоча, всупереч повідомленням ЗМІ, про угоду про надра Трамп так і не згадав, останні його заяви дають підстави сподіватися, що ситуація може повернутися до тих злощасних подій 28 лютого.

Питання полягає лише в тому, яку ціну у Білому домі вимагатимуть від України за таке повернення.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"