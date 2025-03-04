Трамп запровадив мита на товари з Канади і Мексики і підвищив тарифи для Китаю до 20%

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Дональд Трамп виконав свою погрозу вдарити по Канаді та Мексиці масштабними імпортними зборами, запровадивши одне з найбільших підвищень тарифів США з 1930-х років, що стало різкою ескалацією торговельної війни, яка загрожує підірвати зв'язки з основними економічними партнерами.

Нові тарифи – 25% мита на більшість канадського та мексиканського імпорту і подвоєння існуючого 10% мита на імпорт з Китаю до 20% – впливають на річний обсяг імпорту приблизно в 1,5 трильйона доларів, що є експансивним кроком, який сигналізує ринкам про те, що президент-республіканець налаштований використовувати імпортні мита для отримання нових надходжень і створення нових робочих місць у внутрішньому виробництві.

Цей крок Трампа викликав швидку відповідь з боку Канади та Китаю і може спричинити аналогічні дії з боку Мексики, а також потенційні юридичні проблеми. Це залишає невизначеною долю торговельної угоди, яку Трамп уклав з Канадою та Мексикою під час свого першого терміну, і ризикує ще більше напружити економіку США та розпалити інфляцію, що досі тліє.

За даними Бюджетної лабораторії Єльського університету, ці тарифи піднімуть американські імпортні збори до найвищого середнього рівня, який спостерігався з 1943 року. Це призведе до додаткових витрат для американських домогосподарств у розмірі до 2 000 доларів. Це також означатиме значне уповільнення економічного зростання в США, особливо якщо інші країни приймуть відповідні заходи, йдеться у звіті, опублікованому в понеділок.

У понеділок пізно ввечері уряд Канади оголосив про те, що запровадить масштабний пакет контр-тарифів проти американських товарів. Перший етап – 25% тарифи на товари американських експортерів вартістю близько 30 млрд канадських доларів (20,6 млрд доларів США), які набудуть чинності одночасно з американськими митами. Другий раунд тарифів за тією ж ставкою буде запроваджено через три тижні на товари на суму 125 млрд канадських доларів – список, який включатиме такі дорогі товари, як легкові автомобілі, вантажівки, сталь та алюміній.

"Канада не залишить це необґрунтоване рішення без відповіді", – заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо у своїй заяві пізно ввечері в понеділок. План дій у відповідь є таким самим, як і той, який він оголосив у лютому після того, як Трамп підписав свій указ про запровадження широких тарифів.

Китай ввів тарифи на американський експорт і додав 10 фірм до списку ненадійних суб'єктів у відповідь на нові мита, запроваджені адміністрацією Трампа. Пекін заявив, що стягуватиме мито в розмірі 15% на американські товари, включаючи курятину і бавовну, а на соєві боби буде накладено мито в розмірі 10%.

Трамп сигналізував про бажання поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном, але вони все ще не поговорили через місяць після того, як президент США підняв питання про можливість дзвінка для переговорів про угоду.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум у понеділок заявила, що її уряд чекатиме на рішення Трампа, перш ніж реагувати заходами у відповідь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував 25% мита на товари з ЄС "незабаром".

Прем’єр головуючої у Раді ЄС Польщі Дональд Туск заперечив заявам Трампа про те, що метою Брюсселя є "ошукати США". Водночас у Будапешті звинуватили Брюссель у тому, що Трамп хоче ввести 25-відсоткові мита на європейські товари.

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що переконав Трампа не вести торговельну війну проти Європи, а зосередитися на Китаї. Прем’єр Фінляндії наголосив, що від торгової війни "не виграє ніхто".