Как Трамп выступил в Конгрессе и что означают его заявления по Украине

4 марта президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе с большой речью, которой ждали и сторонники, и противники американского президента.

За почти 100-минутное выступление – что, к слову, побило рекорд аналогичных обращений предыдущих президентов США – Трамп прогнозируемо много хвалил себя и говорил о важной для его избирателей внутренней повестке дня.

Но вспомнил он и о российско-украинской войне – и похоже, что скандал в Белом доме на прошлой неделе еще не окончательно сжег мосты между Киевом и Вашингтоном.

Детальный анализ выступления американского президента – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка "Золотая эра" Трампа: что президент США заявил Конгрессу и какой сигнал послал Украине. Далее – краткое ее изложение.

В Белом доме перед выступлением Трампа в Конгрессе интригующе говорили, что это будет телевизионное зрелище. Что ж, частично эти ожидания оправдались.

Картинка была показательной: республиканцы, которые полностью поддерживали своего президента США, вставая и аплодируя чуть ли не после каждого его слова – и демократы, которые не то что не приветствовали Трампа аплодисментами, но и вообще уходили прочь посреди его выступления.

В самом начале речь Трампа вообще едва не сорвали свистом и возгласами со стороны демократов.

Большая часть речи Дональда Трампа ожидаемо была сосредоточена на внутренней политике. И здесь так же получилась очень даже неплохая телевизионная картинка.

Львиную долю выступления в Конгрессе Трамп посвятил простым людям – тем, кто, образно говоря, вдохновлял его на перемены в первые недели на посту президента США. И это действительно выглядело довольно эффектно.

Если же говорить о содержательной части выступления Трампа, то объявлений новых политик прозвучало немного: в основном он тщательно (иногда даже слишком) перечислял подписанные им исполнительные указы о противодействии миграции, "восстановлении свободы слова", ликвидации программ по поощрению многообразия в федеральных учреждениях, развитии энергетического сектора США.

Отдельное внимание Трамп ожидаемо уделил новосозданному Департаменту эффективности госуправления (DOGE), который стал генератором едва ли не наибольшего количества противоречивых решений в его администрации.

Президент США не только поздравил Илона Маска, которого – вопреки заявлениям Белого дома – назвал руководителем DOGE, но и потратил минут 10, перечисляя якобы бессмысленные федеральные контракты на десятки миллионов долларов (хотя по крайней мере некоторые из них были представлены Трампом некорректно).

Не остались без упоминания и 25-процентные тарифы против Канады и Мексики, которые буквально в день речи Трампа вступили в силу – и вызвали зеркальный ответ.

Трамп заявил, что на все тарифы иностранных государств будет зеркальный ответ. То есть – еще больше тарифов. "Мы привлечем триллионы и триллионы долларов, которые создадут такие рабочие места, которых мы никогда раньше не видели", – заявил президент США.

И хотя он не упомянул об обвале фондового рынка накануне, после объявления тарифов против Канады и Мексики, но предупредил американских фермеров о "возможном небольшом периоде адаптации".

Конечно, некоторые проблемы в Америке Трамп также упомянул. Назвав их следствием провальной политики предшественников.

Внешняя политика в речи Трампа заняла ожидаемо мало места.

Большинство внешнеполитического блока Трампа свелось к полномасштабной войне между Россией и Украиной.

В выступлении Трампа, к счастью, не прозвучало ни одного опасного для Украины месседжа.

А это в нынешних обстоятельствах можно считать уже большим позитивом.

И хотя, вопреки сообщениям СМИ, о соглашении о недрах Трамп так и не упомянул, последние его заявления дают основания надеяться, что ситуация может вернуться к тем злосчастным событиям 28 февраля.

Вопрос заключается лишь в том, какую цену в Белом доме потребуют от Украины за такое возвращение.

Подробнее – в материале Олега Павлюка "Золотая эра" Трампа: что президент США заявил Конгрессу и какой сигнал послал Украине.