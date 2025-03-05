ЗМІ: ЄС за підсумками саміту поки не оголосить конкретних пакетів допомоги для України

Лідери Євросоюзу за підсумками зустрічі у четвер не планують анонсувати ніякого конкретного пакета допомоги для України.

Про це повідомляє агентство STT з посиланням на проєкт рішення, який вони отримали, пише "Європейська правда".

На позачерговому саміті ЄС 6 березня лідери Євросоюзу планують обговорити подальшу підтримку України та посилення європейської обороноздатності після зміни принципів і пріоритетів адміністрації у США.

У проєкті висновків саміту, з якими ознайомилися журналісти, станом на середу не було згадок про конкретний пакет допомоги для України із цифрами.

Різні джерела у ЄС також підтвердили агентству, що домовленості щодо суми ще немає.

У проєкті висновків міститься заклик лідерів ЄС до швидких дій у питанні підтримки України та висловлюється схвалення готовності багатьох країн-членів різко наростити обсяги допомоги, які надаються Україні, зокрема боєприпасів, засобів ППО та ракет-перехоплювачів.

Також там згадується, що країни ЄС готові брати участь у безпекових гарантіях для України, беручи до уваги можливості і політичну лінію та безпекові інтереси країн-членів.

Крім того, у проєкті наголошують, що будь-яка потенційна домовленість про мир має передбачати надійні безпекові гарантії для України.

Один зі співрозмовників журналістів, високопосадовець ЄС, не погодився з тезою, що майбутній саміт закінчиться без конкретних ініціатив на підтримку України. Він зазначив, що навіть якщо не буде озвучено конкретних цифр, лідери задекларують наміри продовжити підтримку України і збільшити допомогу, а більш детальні дискусії продовжаться на саміті, що відбудеться через два тижні.

Нагадаємо, 4 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України, який дозволить мобілізувати 800 млрд євро на оборонні витрати.

Лист з деталями плану був відправлений всім лідерам ЄС напередодні саміту Євросоюзу.

Президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.