СМИ: ЕС по итогам саммита пока не объявит конкретных пакетов помощи для Украины

Лидеры Евросоюза по итогам встречи в четверг не планируют анонсировать никакого конкретного пакета помощи для Украины.

Об этом сообщает агентство STT со ссылкой на проект решения, который они получили, пишет "Европейская правда".

На внеочередном саммите ЕС 6 марта лидеры Евросоюза планируют обсудить дальнейшую поддержку Украины и усиление европейской обороноспособности после изменения принципов и приоритетов администрации в США.

В проекте выводов саммита, с которыми ознакомились журналисты, по состоянию на среду не было упоминаний о конкретном пакете помощи для Украины с цифрами.

Различные источники в ЕС также подтвердили агентству, что договоренности по сумме еще нет.

В проекте выводов содержится призыв лидеров ЕС к быстрым действиям в вопросе поддержки Украины и выражается одобрение готовности многих стран-членов резко нарастить объемы помощи, предоставляемой Украине, в частности боеприпасов, средств ПВО и ракет-перехватчиков.

Также там упоминается, что страны ЕС готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины, принимая во внимание возможности и политическую линию и интересы безопасности стран-членов.

Кроме того, в проекте отмечается, что любая потенциальная договоренность о мире должна предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины.

Один из собеседников журналистов, высокопоставленный чиновник ЕС, не согласился с тезисом, что предстоящий саммит закончится без конкретных инициатив в поддержку Украины. Он отметил, что даже если не будет озвучено конкретных цифр, лидеры задекларируют намерения продолжить поддержку Украины и увеличить помощь, а более детальные дискуссии продолжатся на саммите, который состоится через две недели.

Напомним, 4 марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины, который позволит мобилизовать 800 млрд евро на оборонные расходы.

Письмо с деталями плана было отправлено всем лидерам ЕС накануне саммита Евросоюза.