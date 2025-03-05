СМИ: ЕС по итогам саммита пока не объявит конкретных пакетов помощи для Украины
Лидеры Евросоюза по итогам встречи в четверг не планируют анонсировать никакого конкретного пакета помощи для Украины.
Об этом сообщает агентство STT со ссылкой на проект решения, который они получили, пишет "Европейская правда".
На внеочередном саммите ЕС 6 марта лидеры Евросоюза планируют обсудить дальнейшую поддержку Украины и усиление европейской обороноспособности после изменения принципов и приоритетов администрации в США.
В проекте выводов саммита, с которыми ознакомились журналисты, по состоянию на среду не было упоминаний о конкретном пакете помощи для Украины с цифрами.
Различные источники в ЕС также подтвердили агентству, что договоренности по сумме еще нет.
В проекте выводов содержится призыв лидеров ЕС к быстрым действиям в вопросе поддержки Украины и выражается одобрение готовности многих стран-членов резко нарастить объемы помощи, предоставляемой Украине, в частности боеприпасов, средств ПВО и ракет-перехватчиков.
Также там упоминается, что страны ЕС готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины, принимая во внимание возможности и политическую линию и интересы безопасности стран-членов.
Кроме того, в проекте отмечается, что любая потенциальная договоренность о мире должна предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины.
Один из собеседников журналистов, высокопоставленный чиновник ЕС, не согласился с тезисом, что предстоящий саммит закончится без конкретных инициатив в поддержку Украины. Он отметил, что даже если не будет озвучено конкретных цифр, лидеры задекларируют намерения продолжить поддержку Украины и увеличить помощь, а более детальные дискуссии продолжатся на саммите, который состоится через две недели.
Напомним, 4 марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины, который позволит мобилизовать 800 млрд евро на оборонные расходы.
Письмо с деталями плана было отправлено всем лидерам ЕС накануне саммита Евросоюза.