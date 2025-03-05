Найвищий суд Естонії вирішив, що гасло "від річки до моря" не є прямим схваленням дій ХАМАС

Верховний суд Естонії не погодився зі штрафом поліції для естонського активіста, який прийшов на акцію з плакатом "Від річки до моря".

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Верховний суд розглянув справу щодо штрафу, виписаною поліцією пропалестинській активістці, яка у розпал акцій на підтримку Ізраїлю чи палестинців восени 2023 року прийшла на протест у Таллінні з плакатом "Від річки до моря".

Поліція інтерпретувала це як публічну демонстрацію символів, що пов’язані зі злочинами проти людяності, у спосіб, що схвалює або виправдовує такі вчинки. Активістку оштрафували на 140 євро.

Дівчина оскаржила рішення, проте суду у Хар’ю відхилив її апеляцію і погодився, що плакат можна розцінювати як схвалення дій ХАМАС. Після того за підтримки Естонського правозахисного центру апеляція дійшла до Верховного суду.

У цій інстанції не погодилися з аргументацією поліції щодо штрафу. Судді дійшли висновку, що для пересічної людини немає очевидного зв’язку між даним гаслом і вчинками угруповання ХАМАС, а свобода слова і вираження поглядів в Естонії може обмежуватися лише тоді, коли для цього є очевидна причина.

Також суд розпорядився компенсувати активістці понад 4800 євро на судові витрати.

Нагадаємо, в Італії університет після розголосу скасував презентацію книги лідера ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рив'єру Близького Сходу". Після того він опублікував згенероване штучним інтелектом божевільне відео "майбутнього Гази".