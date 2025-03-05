Высший суд Эстонии решил, что лозунг "от реки до моря" не является прямым одобрением действий ХАМАС

Верховный суд Эстонии не согласился со штрафом полиции для эстонского активиста, который пришел на акцию с плакатом "От реки до моря".

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Верховный суд рассмотрел дело о штрафе, выписанном полицией пропалестинской активистке, которая в разгар акций в поддержку Израиля или палестинцев осенью 2023 года пришла на протест в Таллинне с плакатом "От реки до моря".

Полиция интерпретировала это как публичную демонстрацию символов, связанных с преступлениями против человечности, способом, который одобряет или оправдывает такие поступки. Активистку оштрафовали на 140 евро.

Девушка обжаловала решение, однако суд в Харью отклонил ее апелляцию и согласился, что плакат можно расценивать как одобрение действий ХАМАС. После этого при поддержке Эстонского правозащитного центра апелляция дошла до Верховного суда.

В этой инстанции не согласились с аргументацией полиции относительно штрафа. Судьи пришли к выводу, что для обычного человека нет очевидной связи между данным лозунгом и поступками группировки ХАМАС, а свобода слова и выражения взглядов в Эстонии может ограничиваться только тогда, когда для этого есть очевидная причина.

Также суд распорядился компенсировать активистке более 4800 евро на судебные издержки.

Напомним, в Италии университет после огласки отменил презентацию книги лидера ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока". После того он опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом безумное видео "будущего Газы".