В МЗС Угорщини з оптимізмом розповіли про першу зустріч з новим послом України

Новий посол України в Угорщині Федір Шандор був на першій зустрічі в МЗС Угорщини, де висловили оптимізм з приводу вступу на цю посаду українського угорця, "зацікавленого у покращенні відносин".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник МЗС Угорщини Левенте Модьор.

Модьор розповів, що прийняв нового українського посла Федора Шандора з "вітальним візитом".

"Вітаємо той факт, що Київ нарешті віправив послом у нашу країну закарпатця угорського походження, зацікавленого у покращенні відносин. Очікуємо співпраці, у нас дуже багато роботи", – написав Левенте Модьор.

Нагадаємо, Федір Шандор у середу, 26 лютого, вручив копії вірчих грамот в угорському МЗС. Перед цим Україна не мала посла в Угорщині понад два роки.

В МЗС України зазначили, що покладають "великі сподівання" на роботу посла Шандора в Угорщині.

Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він, викладач університету, від початку повномасштабної війни пішов добровольцем у військо і читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.