В МИД Венгрии с оптимизмом рассказали о первой встрече с новым послом Украины

Новый посол Украины в Венгрии Федор Шандор был на первой встрече в МИД Венгрии, где выразили оптимизм по поводу вступления на эту должность украинского венгра, "заинтересованного в улучшении отношений".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель МИД Венгрии Левенте Модьор.

Модьор рассказал, что принял нового украинского посла Федора Шандора с "приветственным визитом".

"Приветствуем тот факт, что Киев наконец отправил послом в нашу страну закарпатца венгерского происхождения, заинтересованного в улучшении отношений. Ожидаем сотрудничества, у нас очень много работы", – написал Левенте Модьор.

Напомним, Федор Шандор в среду, 26 февраля, вручил копии верительных грамот в венгерском МИДе. Перед этим Украина не имела посла в Венгрии более двух лет.

В МИД Украины отметили, что возлагают "большие надежды " на работу посла Шандора в Венгрии.

Имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он, преподаватель университета, с начала полномасштабной войны пошел добровольцем в армию и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.