МЗС розповіло про очікування від нового посла в Угорщині

Міністерство закордонних справ очікує, що новий посол України в Угорщині Федір Шандор, який нещодавно почав роботу, дозволить покращити двосторонній діалог.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу в четвер, 27 лютого, сказав речник МЗС Георгій Тихий.

За словами Тихого, зовнішньополітичне відомство покладає "великі сподівання" на роботу посла Шандора в Угорщині.

"Раді, що нарешті він розпочав роботу, вручив вірчі грамоти. Переконані, що його життєва позиція, принципова позиція як людини дозволить ці відносини розвинути", – додав він.

Речник МЗС наголосив, що попри заяви окремих угорських політиків відносини Києва та Будапешта розвиваються, навівши як приклад відкриття двомовної українсько-угорської школи в Будапешті і розвиток прикордонної інфраструктури.

"Треба вести діалог з угорською стороною, і ми цей діалог будемо вести. Звісно, маючи там посла та повноцінно функціонуюче посольство, це робити буде легше і ефективніше, ніж коли там не було посла", – вважає Тихий.

Президент Володимир Зеленський підписав указ призначення Федора Шандора новим послом в Угорщині 21 грудня 2024 року.

Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після повномасштабного нападу Росії на Україну в лютому минулого року й читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.

Україна не мала посла в Угорщині ще з липня 2022 року, коли Зеленський звільнив попереднього посла – Любов Непоп.