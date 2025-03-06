Стали відомі деталі візиту Зеленського на безпековий саміт ЄС

Президент України Володимир Зеленський розпочне свій візит до Брюсселя 6 березня із зустрічі з прем’єр-міністром Бельгії, після візьме участь у позачерговому саміті лідерів ЄС та буде мати ще кілька зустрічей, у тому числі з генсеком НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Як відомо, 6 березня у Брюсселі відбудеться екстрений саміт ЄС, присвячений питанням України та європейської безпеки.

Програма Зеленського у Брюсселі почнеться із зустрічі з прем’єром Бельгії Бартом де Вевером, плануються у тому числі заяви для ЗМІ.

Близько 12 години ранку Володимир Зеленський переміститься до будівлі, де проходять зустрічі Євроради, та зустрінеться з президентом Євроради Антоніу Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Після того починається позачергове засідання лідерів Євросоюзу, де Зеленський також бере участь.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що сучасна Росія стала загрозою для усієї Європи, включно з Францією, і немає причин вірити, що вона зупинилась би на Україні.

Після саміту заплановані зустрічі президента України з новим канцлером Австрії Крістіаном Штокером, аудієнція з королем Бельгії Філіпом та зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте.

За даними ЗМІ, ЄС за підсумками саміту поки не оголосить конкретних пакетів допомоги для України.