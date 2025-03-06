Стали известны детали визита Зеленского на саммит ЕС по вопросам безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский начнет свой визит в Брюссель 6 марта со встречи с премьер-министром Бельгии, после примет участие во внеочередном саммите лидеров ЕС и будет иметь еще несколько встреч, в том числе с генсеком НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Как известно, 6 марта в Брюсселе состоится экстренный саммит ЕС, посвященный вопросам Украины и европейской безопасности.

Программа Зеленского в Брюсселе начнется со встречи с премьером Бельгии Бартом де Вевером, планируются в том числе заявления для СМИ.

Около 12 часов утра Владимир Зеленский переместится в здание, где проходят встречи Евросовета, и встретится с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

После того начинается внеочередное заседание лидеров Евросоюза, где Зеленский также принимает участие.

После саммита запланированы встречи президента Украины с новым канцлером Австрии Кристианом Штокером, аудиенция с королем Бельгии Филиппом и встреча с генсеком НАТО Марком Рютте.

По данным СМИ, ЕС по итогам саммита пока не объявит конкретных пакетов помощи для Украины.