Новий уряд Австрії склав присягу після п’ятимісячної політичної кризи

Президент Австрії Александер ван дер Беллен прийняв присягу нового трипартійного уряду країни, який вдалося сформувати після п’яти місяців переговорів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція APA.

Крістіан Штокер (Австрійська народна партія, ÖVP) був приведений до присяги як федеральний канцлер у понеділок вранці у віденському Хофбурзі. Голова ÖVP очолив перший федеральний уряд, сформований Народною партією, соціал-демократами (SPÖ) та NEOS. Він складається з 14 членів і має сім земельних секретаріатів.

Приведення до присяги міністра внутрішніх справ Герхарда Карнера, міністра оборони Клаудії Таннер і міністра сільського господарства Норберта Тотшніга (всі – Австрійська народна партія) не було чимось новим; вони вже обіймали ці посади в попередній коаліції. Попередній державний секретар Клаудія Плакольм (ÖVP) переходить на міністерську посаду. Колишній міністр транспорту Йорг Лейхтфрід (SPÖ) йде іншим шляхом і тепер стане державним секретарем (у Міністерстві внутрішніх справ).

Усі три партійні лідери – Штокер, новий віцеканцлер Андреас Баблер (SPÖ) та новий міністр закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер (NEOS) – вперше увійшли до складу федерального уряду.

Федеральний президент Ван дер Беллен сказав, що він "дуже радий", що всі подолали свої страхи під час переговорів.

Він сказав уряду, що він повинен підтримувати економіку, але також і соціальну державу. Мир в Австрії та Європі також має бути стратегічно забезпечений. Він назвав "зміну клімату" однією з найбільших загроз нашого часу і сказав, що боротьба з нею не може бути відкладена. Президент хоче "розумного" регулювання міграції та інтеграції. Крім того, необхідно зміцнювати ліберальну демократію, оскільки їй загрожують популізм і фейкові новини. Він побажав уряду "удачі" у виконанні цих завдань.

Напередодні було знято останню перешкоду для формування уряду – загальні збори ліберальної австрійської партії NEOS проголосували за коаліцію з Австрійською народною партією та соціал-демократами.

27 лютого стало відомо, що три політичні партії Австрії домовилися про формування коаліційного уряду, який не включатиме ультраправу Австрійську партію свободи, що здобула найбільше голосів на виборах у вересні.

Раніше Майнль-Райзінгер застерегла від продиктованого миру в Україні.

Детальніше про новий уряд Австрії читайте у статті Шанс на проукраїнську Австрію: як ультраправих переможців лишили поза урядом і що буде далі.