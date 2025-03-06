ЗМІ: Трамп поглибив кризу довіри в НАТО щодо обміну розвідданими

Обмін розвідданими між країнами НАТО перебуває під загрозою, оскільки члени Альянсу стають дедалі більш настороженими одне до одного, а землетрус, спричинений Дональдом Трампом, ризикує погіршити ситуацію.

Про це розповіли Politico нинішні і колишні посадовці Альянсу і служб безпеки з країн-членів НАТО, передає "Європейська правда".

Між традиційними західними членами Альянсу і новачками з колишнього комуністичного Сходу вже давно існує напруженість, викликана недовірою. Вона посилилася після нападу Росії на Україну, коли проросійська Угорщина, до якої нещодавно приєдналася Словаччина, стала розглядатися як ненадійна, сказали вісім нинішніх і колишніх посадовців НАТО і служб безпеки, обізнаних з обміном розвідданими в Альянсі.

Але зараз перехід США під керівництвом Трампа на бік Росії розхитує основу Альянсу, змушуючи країни замислитися над ризиком обміну розвідданими з Вашингтоном, сказали п'ятеро посадовців.

Плутанина навколо надійності США посилилася цього тижня, коли з'явилися повідомлення про те, що вони тимчасово припинили обмін розвідданими з Україною, щоб чинити тиск на Київ і змусити його сісти за стіл переговорів з Росією.

"У кулуарах НАТО багато перешіптуються про майбутнє обміну розвідданими в рамках Альянсу", – сказала Джуліан Сміт, посол США в НАТО при Джо Байдені до листопада, додавши, що вона "чула занепокоєння від деяких союзників" щодо того, чи буде Вашингтон продовжувати ділитися розвідданими з Альянсом.

Вибір Трампа на посаду директора національної розвідки Тулсі Габбард також викликав занепокоєння, сказав Густав Грессель, аналітик Національної академії оборони у Відні і колишній співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

Габбард повторювала російські тези щодо воєн в Україні та Сирії, а також зустрічалася з колишнім президентом Сирії Башаром Асадом, який був ізольований міжнародною спільнотою за використання хімічної зброї проти власних громадян.

Минулого місяця Financial Times повідомила, що високопосадовець Білого дому Пітер Наварро наполягає на виключенні Канади з мережі обміну розвідданими "П'ять очей" – форуму, до якого також входять Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія і який вважається найбільш тісною багатонаціональною групою з обміну розвідданими у світі.

Декілька посадовців заявили, що зміна позиції США ще не вплинула на обмін розвідданими, але висловили побоювання, що це може статися незабаром.

Один з нинішніх посадовців НАТО сказав, що після катастрофічної зустрічі в Білому домі між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом у п'ятницю виникло "природно багато запитань". Але співробітники "зберігали спокій і продовжували працювати", додав посадовець.

Колишній посадовець НАТО підтвердив, що багато обміну розвідданими відбувається на двосторонньому рівні, а не на зустрічах між усіма членами НАТО.

Обмін розвідувальною інформацією може бути дуже потужним, як це сталося, коли адміністрація Байдена розтрубила про підготовку Росії до нападу на Україну, що відіграло вирішальну роль у попередженні союзників і згуртуванні зусиль у відповідь.

Але три роки потому, після рішучих політичних змін за часів Трампа, майбутня роль американської розвідки опинилася під питанням.

"Зараз питання полягає в тому, чи залишиться обмін розвідданими ключовою рисою трансатлантичної роботи в НАТО, зважаючи на питання, які виникають у членів Альянсу щодо того, чи є США неупередженими у своєму ставленні до війни в Україні і майбутніх переговорів", – сказала Джуліан Сміт.

За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати тепер повністю припинили обмін розвідданими з Україною, що стосується у тому числі інформації про пуски російських ракет і даних, що потрібні для наведення HIMARS.

На цьому тлі Франція запевнила, що продовжує ділитися розвідувальною інформацією з Україною