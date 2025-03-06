СМИ: Трамп углубил кризис доверия в НАТО по обмену разведданными

Обмен разведданными между странами НАТО находится под угрозой, поскольку члены Альянса становятся все более настороженными друг к другу, а "землетрясение", вызванное Дональдом Трампом, рискует усугубить ситуацию.

Об этом рассказали Politico нынешние и бывшие должностные лица Альянса и служб безопасности из стран-членов НАТО, передает "Европейская правда".

Между традиционными западными членами Альянса и новичками из бывшего коммунистического Востока уже давно существует напряженность, вызванная недоверием. Она усилилась после нападения России на Украину, когда пророссийская Венгрия, к которой недавно присоединилась Словакия, стала рассматриваться как ненадежная, сказали восемь нынешних и бывших должностных лиц НАТО и служб безопасности, знакомых с обменом разведданными в Альянсе.

Но сейчас переход США под руководством Трампа на сторону России расшатывает основу Альянса, заставляя страны задуматься над риском обмена разведданными с Вашингтоном, сказали пятеро чиновников.

Путаница вокруг надежности США усилилась на этой неделе, когда появились сообщения о том, что они временно прекратили обмен разведданными с Украиной, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров с Россией.

"В кулуарах НАТО много перешептываются о будущем обмена разведданными в рамках Альянса", – сказала Джулиан Смит, посол США в НАТО при Джо Байдене до ноября, добавив, что она "слышала беспокойство от некоторых союзников" по поводу того, будет ли Вашингтон продолжать делиться разведданными с Альянсом.

Выбор Трампа на должность директора национальной разведки Тулси Габбард также вызвал беспокойство, сказал Густав Грессель, аналитик Национальной академии обороны в Вене и бывший сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Габбард повторяла российские тезисы о войнах в Украине и Сирии, а также встречалась с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, который был изолирован международным сообществом за использование химического оружия против собственных граждан.

В прошлом месяце Financial Times сообщила, что высокопоставленный чиновник Белого дома Питер Наварро настаивает на исключении Канады из сети обмена разведданными "Пять глаз" – форума, в который также входят Великобритания, Австралия и Новая Зеландия и который считается наиболее тесной многонациональной группой по обмену разведданными в мире.

Несколько чиновников заявили, что изменение позиции США еще не повлияло на обмен разведданными, но выразили опасения, что это может произойти вскоре.

Один из нынешних чиновников НАТО сказал, что после катастрофической встречи в Белом доме между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом в пятницу возникло "естественно много вопросов". Но сотрудники "сохраняли спокойствие и продолжали работать", добавил чиновник.

Бывший чиновник НАТО подтвердил, что много обмена разведданными происходит на двустороннем уровне, а не на встречах между всеми членами НАТО.

Обмен разведывательной информацией может быть очень мощным, как это произошло, когда администрация Байдена раструбила о подготовке России к нападению на Украину, что сыграло решающую роль в предупреждении союзников и сплочении усилий в ответ.

Но три года спустя, после решительных политических изменений при Трампе, будущая роль американской разведки оказалась под вопросом.

"Сейчас вопрос заключается в том, останется ли обмен разведданными ключевой чертой трансатлантической работы в НАТО, учитывая вопросы, которые возникают у членов Альянса относительно того, являются ли США беспристрастными в своем отношении к войне в Украине и будущим переговорам", – сказала Джулиан Смит.

По информации СМИ, Соединенные Штаты теперь полностью прекратили обмен разведданными с Украиной, что касается в том числе информации о пусках российских ракет и данных, необходимых для наведения HIMARS.

На этом фоне Франция заверила, что продолжает делиться разведывательной информацией с Украиной