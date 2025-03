ЗМІ: США перестали передавати Україні усі розвіддані, у тому числі про пуски ракет

За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати тепер повністю припинили обмін розвідданими з Україною, що стосується у тому числі інформації про пуски російських ракет і даних, що потрібні для наведення HIMARS.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію оприлюднили кореспонденти The Economist i Sky News з посиланням на свої джерела.

Кореспондент The Economist Олівер Керрол пише, що близько 14 години за Києвом США обрізали "головне джерело інформації для повітряних тривог".

"Перед тим під це потрапили дані, важливі для застосування HIMARS. Також Україна не отримує інформацію у реальному часі для далекобійних ударів. "Трамп хотів подяки. Але так нам доведеться писати її на могилах мертвих українців", – наводить Керрол слова свого анонімного співрозмовника.

America cut a key intel link for alerts at 2pm Kyiv. Before that: targeting data for HIMARS. Ukraine also isn’t receiving realtime information for long-range strikes. “Trump wanted a thank you,” says a source. “We will be writing it on graves of dead Ukrainians”

Журналістка Sky News Дебора Гейнс з посиланням на джерело в Україні пише, що США припинили обмін усіма розвідданими.

"Раніше цей співрозмовник, обізнаний з ситуацією, казав, що призупинення було "вибірковим" і стосувалося лише інформації, що може використовуватися для ударів в межах території Росії. "Кілька годин тому зупинився обмін усією інформацією", сказав він", – розповіла Гейнс.

UPDATE: The US has stopped sharing "all" intelligence with Ukraine, a Ukrainian source has said.

Previously the source, with knowledge of the situation, said the halt in the follow of intelligence had been "selective", only affecting information that could be used for attacks… https://t.co/TBv3noJ6Mn