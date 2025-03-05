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ЗМІ: США перестали передавати Україні усі розвіддані, у тому числі про пуски ракет

Новини — Середа, 5 березня 2025, 23:48 — Марія Ємець

За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати тепер повністю припинили обмін розвідданими з Україною, що стосується у тому числі інформації про пуски російських ракет і даних, що потрібні для наведення HIMARS.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію оприлюднили кореспонденти The Economist i Sky News з посиланням на свої джерела. 

Кореспондент The Economist Олівер Керрол пише, що близько 14 години за Києвом США обрізали "головне джерело інформації для повітряних тривог". 

"Перед тим під це потрапили дані, важливі для застосування HIMARS. Також Україна не отримує інформацію у реальному часі для далекобійних ударів. "Трамп хотів подяки. Але так нам доведеться писати її на могилах мертвих українців", – наводить Керрол слова свого анонімного співрозмовника. 

Журналістка Sky News Дебора Гейнс з посиланням на джерело в Україні пише, що США припинили обмін усіма розвідданими. 

"Раніше цей співрозмовник, обізнаний з ситуацією, казав, що призупинення було "вибірковим" і стосувалося лише інформації, що може використовуватися для ударів в межах території Росії. "Кілька годин тому зупинився обмін усією інформацією", сказав він", – розповіла Гейнс. 

Раніше британський таблоїд Daily Mail повідомив, що Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона. Пізніше в середу про це написало і видання Financial Times.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.

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