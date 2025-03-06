Уряд Швеції планує виділити винищувачі для патрулювання НАТО в Польщі

Новий член НАТО Швеція планує надати до восьми винищувачів Jas Gripen для патрулювання повітряного простору Польщі.

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард за день до першої річниці вступу країни в НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми пропонуємо, щоб Швеція надала максимум вісім літаків JAS Gripen з відповідним персоналом, включно з бойовим командуванням і підрозділами підтримки", – сказала Стенергард на прес-конференції.

За її словами, уряд пропонує також, щоб Швеція надала засоби повітряного і морського спостереження, а також засоби повітряно-десантного транспорту.

Це буде перший випадок, коли Швеція надасть винищувачі для участі в операціях НАТО в іншій країні.

7 березня 2024 року – перша річниця вступу Швеції в НАТО. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну підштовхнуло країну до приєднання до Альянсу.

Нагадаємо, Швеція офіційно долучилася до Міжнародної бригади НАТО в Латвії.

Латвійська громадська телерадіокомпанія LSM зазначила, що перші 600 шведських військовослужбовців розпочнуть свою службу на військовій базі Адажі поблизу Риги.

Перший шведський контингент складається з механізованого піхотного батальйону "Південного Сконе".