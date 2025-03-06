Правительство Швеции планирует выделить истребители для патрулирования НАТО в Польше

Новый член НАТО Швеция планирует предоставить до восьми истребителей Jas Gripen для патрулирования воздушного пространства Польши.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард за день до первой годовщины вступления страны в НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы предлагаем, чтобы Швеция предоставила максимум восемь самолетов JAS Gripen с соответствующим персоналом, включая боевое командование и подразделения поддержки", – сказала Стенергард на пресс-конференции.

По ее словам, правительство предлагает также, чтобы Швеция предоставила средства воздушного и морского наблюдения, а также средства воздушно-десантного транспорта.

Это будет первый случай, когда Швеция предоставит истребители для участия в операциях НАТО в другой стране.

7 марта 2024 года – первая годовщина вступления Швеции в НАТО. Полномасштабное вторжение России в Украину подтолкнуло страну к присоединению к Альянсу.

Напомним, Швеция официально присоединилась к Международной бригаде НАТО в Латвии.

Латвийская общественная телерадиокомпания LSM отметила, что первые 600 шведских военнослужащих начнут свою службу на военной базе Адажи вблизи Риги.

Первый шведский контингент состоит из механизированного пехотного батальона "Южного Сконе".