Зеленський проводить переговори з Макроном перед самітом щодо спільної оборони ЄС

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі проводить зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомив "Європейській правді" речник президента Сергій Никифоров.

Зустріч відбувається перед спеціальним безпековим самітом лідерів ЄС 6 березня.

Перед цим президент Володимир Зеленський прибув на саміт і подякував європейцям за їхню постійну підтримку, приєднавшись до лідерів на переговорах на вищому рівні в Брюсселі, заявивши, що це означає, що Україна не "самотня" у своїй боротьбі за відсіч російському вторгненню.

"Ми дуже вдячні, що ми не самотні. І це не просто слова", – сказав Зеленський, стоячи поруч з очільниками ЄС Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою. "Дуже важливо, що ви надіслали потужний сигнал українському народу", – сказав він.

Президент Франції Емманюель Макрон напередодні підтвердив, що готовий говорити про можливість захисту "ядерною парасолькою" Франції інших європейських союзників.

Макрон також оголосив, що наступного тижня у Парижі планують зібрання начальників штабів армій тих європейських країн, які потенційно готові брати участь у європейському контингенті в Україні в рамках гарантій безпеки.

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