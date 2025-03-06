Зеленский проводит переговоры с Макроном перед саммитом по совместной обороне ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе проводит встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщил "Европейской правде" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Встреча проходит перед специальным саммитом лидеров ЕС по безопасности 6 марта.

Перед этим президент Владимир Зеленский прибыл на саммит и поблагодарил европейцев за их постоянную поддержку, присоединившись к лидерам на переговорах на высшем уровне в Брюсселе, заявив, что это означает, что Украина не "одинока" в своей борьбе за отпор российскому вторжению.

"Мы очень благодарны, что мы не одиноки. И это не просто слова", – сказал Зеленский, стоя рядом с руководителями ЕС Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой. "Очень важно, что вы послали мощный сигнал украинскому народу", – сказал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне подтвердил, что готов говорить о возможности защиты "ядерным зонтиком" Франции других европейских союзников.

Макрон также объявил, что на следующей неделе в Париже планируют собрание начальников штабов армий тех европейских стран, которые потенциально готовы участвовать в европейском контингенте в Украине в рамках гарантий безопасности.

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