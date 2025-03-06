Суд ЄС оштрафував Німеччину на 34 млн євро за зволікання із захистом викривачів

У четвер найвищий суд Європейського Союзу зобов'язав Німеччину виплатити 34 мільйони євро через те, що країна вчасно не запровадила законодавство ЄС про викривачів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство dpa.

Справа в Європейському суді справедливості (ЄСС) в Люксембурзі ґрунтувалася на скарзі Європейської комісії від березня 2023 року, в якій стверджувалося, що Німеччина не впровадила законодавство ЄС вчасно.

У Німеччині закон про викривачів набув чинності в липні 2023 року, хоча країни ЄС мали до кінця 2021 року імплементувати європейське законодавство про викривачів в національне.

Разом з Німеччиною, Люксембург, Угорщина, Естонія та Чехія також були оштрафовані за невиконання закону або неповідомлення комісії про ухвалення національного законодавства.

ЄС ухвалив своє законодавство у 2019 році після того, як викривачі відіграли вирішальну роль у розкритті кількох скандалів, таких як так званий "Панамський архів" або поводження з даними користувачів у Facebook.

Країни ЄС зобов'язані забезпечити відповідні канали, через які викривачі можуть конфіденційно повідомляти про порушення законодавства ЄС.

Правили застосовуються щодо людей, які допомагають викривати порушення законодавства ЄС у сферах відмивання грошей, корпоративного оподаткування, захисту даних, безпеки харчових продуктів та продукції, захисту навколишнього середовища та ядерної безпеки.

"Повідомляючи про порушення законодавства Союзу, які завдають шкоди суспільним інтересам, такі особи діють як "викривачі" і тим самим відіграють ключову роль у викритті та запобіганні таким порушенням, а також у захисті добробуту суспільства", – йдеться в законі ЄС.

Агентство dpa додає, що потенційні викривачі часто не наважуються повідомляти про свої проблеми чи підозри через страх помсти.

Про те, хто такі викривачі і як вони пов’язані з євроінтеграцією України, читайте в статті Викриття за євростандартом: що має змінити Україна, щоб ефективніше протистояти злочинам.

Нагадаємо, 8 січня 2025 року Суд Європейського Союзу уперше присудив штраф інституції ЄС – Європейській комісії – за порушення європейського законодавства.