Суд ЕС оштрафовал Германию на 34 млн евро за промедление с защитой обличителей

В четверг высший суд Европейского Союза обязал Германию выплатить 34 миллиона евро из-за того, что страна вовремя не ввела законодательство ЕС об обличителях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство dpa.

Дело в Европейском суде справедливости (ЕСС) в Люксембурге основывалось на жалобе Европейской комиссии от марта 2023 года, в которой утверждалось, что Германия не внедрила законодательство ЕС вовремя.

В Германии закон об обличителях вступил в силу в июле 2023 года, хотя страны ЕС должны были до конца 2021 года имплементировать европейское законодательство об обличителях в национальное.

Вместе с Германией, Люксембург, Венгрия, Эстония и Чехия также были оштрафованы за невыполнение закона или неуведомление комиссии о принятии национального законодательства.

ЕС принял свое законодательство в 2019 году после того, как обличители сыграли решающую роль в раскрытии нескольких скандалов, таких как так называемый "Панамский архив" или обращение с данными пользователей в Facebook.

Страны ЕС обязаны обеспечить соответствующие каналы, через которые обличители могут конфиденциально сообщать о нарушениях законодательства ЕС.

Правила применяются в отношении людей, которые помогают разоблачать нарушения законодательства ЕС в сферах отмывания денег, корпоративного налогообложения, защиты данных, безопасности пищевых продуктов и продукции, защиты окружающей среды и ядерной безопасности.

"Сообщая о нарушениях законодательства Союза, которые наносят ущерб общественным интересам, такие лица действуют как "обличители" и тем самым играют ключевую роль в разоблачении и предотвращении таких нарушений, а также в защите благосостояния общества", – идет речь в законе ЕС.

Агентство dpa добавляет, что потенциальные обличители часто не решаются сообщать о своих проблемах или подозрениях из-за страха мести.

О том, кто такие обличители и как они связаны с евроинтеграцией Украины, читайте в статье Разоблачение по евростандарту: что должна изменить Украина, чтобы эффективнее противостоять преступлениям.

Напомним, 8 января 2025 года Суд Европейского Союза впервые присудил штраф институту ЕС – Европейской комиссии – за нарушение европейского законодательства.