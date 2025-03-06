Шольц відреагував на пропозицію Макрона щодо "ядерної парасольки" Франції для Європи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував заяву французького президента Емманюеля Макрона про можливість захисту "ядерною парасолькою" Франції інших європейських союзників.

Заяву Шольца наводить Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Німецький канцлер висловив переконання, що французькі пропозиції щодо розширення "ядерної парасольки" на континенті не повинні підривати наявну систему спільного використання ядерної зброї НАТО, в рамках якої боєголовки розміщуються в Німеччині та низці інших європейських країн, які не володіють ядерною зброєю.

"Ми є союзниками в НАТО, і це дає нам дуже конкретні правила", – сказав Шольц перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, присвяченій зміцненню європейської оборони.

Він наголосив на важливості того, що у Європи є "спільне використання ядерної зброї, організоване в Німеччині, і я вважаю, що від цього не слід відмовлятися – така спільна думка всіх центристських партій".

Як відомо, Макрон заявляв, що бачить особливу роль Франції у зусиллях з посилення автономності та обороноздатності Європи як країни з "найефективнішою армією у Європі" і ядерної держави.

Він підтвердив, що готовий говорити про можливість захисту "ядерною парасолькою" Франції інших європейських союзників.

В інтерв’ю, яке він дав 2 березня на шляху на саміт європейських лідерів у Лондоні, Макрон допустив, що Франція запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замістити США.