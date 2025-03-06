Шольц отреагировал на предложение Макрона о "ядерном зонтике" Франции для Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал заявление французского президента Эмманюэля Макрона о возможности защиты "ядерным зонтиком" Франции других европейских союзников.

Заявление Шольца приводит Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Немецкий канцлер выразил убеждение, что французские предложения по расширению "ядерного зонтика" на континенте не должны подрывать существующую систему совместного использования ядерного оружия НАТО, в рамках которой боеголовки размещаются в Германии и ряде других европейских стран, не обладающих ядерным оружием.

"Мы являемся союзниками в НАТО, и это дает нам очень конкретные правила", – сказал Шольц перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, посвященной укреплению европейской обороны.

Он подчеркнул важность того, что у Европы есть "совместное использование ядерного оружия, организованное в Германии, и я считаю, что от этого не следует отказываться – таково общее мнение всех центристских партий".

Как известно, Макрон заявлял, что видит особую роль Франции в усилиях по усилению автономности и обороноспособности Европы как страны с "самой эффективной армией в Европе" и ядерной державы.

Он подтвердил, что готов говорить о возможности защиты "ядерным зонтиком" Франции других европейских союзников.

В интервью, которое он дал 2 марта по пути на саммит европейских лидеров в Лондоне, Макрон допустил, что Франция предложит разместить свое ядерное оружие на территории союзников, чтобы заместить США.