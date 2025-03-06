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Британія уклала угоду на постачання сучасних ударних дронів Україні

Новини — Четвер, 6 березня 2025, 15:04 — Ірина Кутєлєва

Велика Британія оголосила про укладання угоди з англо-американською оборонною технологічною компанією Anduril, яка дозволить українським Збройним силам отримати більш досконалі ударні безпілотники для протидії російській агресії в Чорному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву британського уряду.

Угода була узгоджена напередодні зустрічі британського міністра оборони Джона Гілі з його американським колегою Пітом Гегсетом у Пентагоні.

Нові контракти на загальну суму майже 30 мільйонів фунтів стерлінгів передбачають постачання компанією Anduril новітніх безпілотників Altius 600m і Altius 700m, які призначені для моніторингу місцевості перед завданням удару по цілях.

"Ми сповнені рішучості домогтися безпечного і міцного миру в Україні, а це означає, що Україна повинна зайняти максимально сильну позицію, щоб запобігти будь-якому поверненню російської агресії", – сказав очільник оборонного відомства Британії.

Роботу з Anduril UK очолила компанія Defence Equipment & Support – закупівельний підрозділ МО – від імені керованого Великою Британією Міжнародного фонду для України (IFU).

Збройні сили України отримають безпілотники, пускові установки і запасні частини в найближчі місяці.

Напередодні стало відомо, що уряд Латвії виділив 10 млн євро на виробництво українських безпілотників.

Повідомляли також, що Норвегія також оголосила про приєднання до "коаліції дронів".

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