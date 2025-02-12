Норвегія приєдналась до "коаліції дронів"

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік у середу, 12 лютого, оголосив про долучення його країни до "коаліції дронів", яка діє в межах Контактної групи з питань оборони України.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістили в норвезькому уряді.

За словами глави Міноборони Норвегії, Україна має значну потребу в більшій кількості військового обладнання для захисту від російської агресії, і безпілотники відіграють тут важливу роль.

"Норвегія вже робить значний внесок у закупівлю та розробку безпілотників, і на наш погляд, для нас природно, щоб Норвегія також стала членом створеної коаліції з розробки безпілотників", – додав Сандвік.

Реклама:

Раніше Норвегія вже виділила 700 мільйонів норвезьких крон на багатонаціональну ініціативу із закупівлі дронів для України, нагадують у норвезькому уряді.

Також планується використання коштів з програми довгострокової підтримки України "Нансен" на безпілотники і безпілотні технології у 2025 році, зазначили там.

"Коаліція дронів", яка надає підтримку Україні безпілотниками, була утворена у 2023 році. Її очолюють Латвія та Велика Британія.

У липні 2024-го країни-учасниці "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 млн євро.

З початку цього року очікувалось, що учасники "коаліції дронів" почнуть масове постачання Україні безпілотників різних типів.