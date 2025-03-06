Британия заключила соглашение на поставку современных ударных дронов Украине

Великобритания объявила о заключении соглашения с англо-американской оборонной технологической компанией Anduril, которая позволит украинским Вооруженным силам получить более совершенные ударные беспилотники для противодействия российской агрессии в Черном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление британского правительства.

Соглашение было согласовано накануне встречи британского министра обороны Джона Хили с его американским коллегой Питом Хегсетом в Пентагоне.

Новые контракты на общую сумму почти 30 миллионов фунтов стерлингов предусматривают поставку компанией Anduril новейших беспилотников Altius 600m и Altius 700m, которые предназначены для мониторинга местности перед нанесением удара по целям.

"Мы полны решимости добиться безопасного и прочного мира в Украине, а это означает, что Украина должна занять максимально сильную позицию, чтобы предотвратить любое возвращение российской агрессии", – сказал глава оборонного ведомства Британии.

Работу с Anduril UK возглавила компания Defence Equipment & Support – закупочное подразделение МО – от имени управляемого Великобританией Международного фонда для Украины (IFU).

Вооруженные силы Украины получат беспилотники, пусковые установки и запасные части в ближайшие месяцы.

Накануне стало известно, что правительство Латвии выделило 10 млн евро на производство украинских беспилотников.

Сообщали также, что Норвегия также объявила о присоединении к "коалиции дронов".