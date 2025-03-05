Уряд Латвії виділив 10 млн євро на виробництво українських безпілотників

Уряд Латвії на закритому засіданні розглянув інформаційний звіт Міністерства оборони про закупівлі, здійснені в рамках "коаліції дронів" для потреб Збройних Сил України у 2024 році, а також цілі на 2025 рік, які передбачають 10 млн євро на виробництво українських БПЛА.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Міноборони Латвії.

Затверджено закупівлі в рамках Коаліції за рахунок коштів державного бюджету, виділених Міністерству оборони, на які цього року передбачено до 20 млн євро. Крім того, Кабінет міністрів погодив стратегічні інвестиції у розмірі 10 млн євро в українську безпілотну галузь з метою сприяння співпраці між оборонними галузями обох країн та реалізації спільних проєктів.

"У цей час важливо підтримувати Україну не лише на словах, а й на ділі. Підтримка України з боку Латвії ніколи не була символічною, ми надаємо реальну допомогу, яка допомагає зміцнити обороноздатність України", – підкреслив міністр оборони Андріс Спрудс.

У звіті міститься інформація про обсяг підтримки, наданої Україні в рамках "коаліції дронів" у 2024 році, а також пропозиції щодо необхідних дій для забезпечення підтримки необхідних Україні можливостей безпілотників і в 2025 році.

Загальна підтримка всіх країн-учасниць "коаліції дронів" для розвитку безпілотних можливостей України у 2024 році сягнула 1,8 млрд євро.

На виконання міжурядового зобов'язання очікується, що у 2025 році військова підтримка України з боку Латвії в основному складатиметься з нових закупівель латвійської промисловості, інвестицій у міжнародні коаліції з розробки безпілотників та інші коаліції, військової підготовки українських солдатів, а також подвійної підтримки України з боку інших міністерств.

Уряд Латвії також ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні транспортних засобів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Раніше міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже показала, як практикувалася пілотувати експериментальний безпілотник, який розробляє одна з латвійських компаній у рамках оборонних інновацій.