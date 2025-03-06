Президент Литви назвав "цікавою" ідею Макрона щодо ядерного стримування

Пропозиція французького президента Емманюеля Макрона поширити ядерні сили стримування Франції на всю Європу – "цікава ідея", вважає литовський президент Гітанас Науседа.

Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Науседа, цей крок буде серйозним стримувальним фактором для Росії.

"Я думаю, що це дуже цікава ідея, і ми дивимося на цю пропозицію з великими очікуваннями, тому що ядерна парасолька буде серйозним стримувальним фактором для Росії, і дуже важливо використовувати цю можливість для підвищення нашої стійкості, особливо на східному фланзі, тому що східний фланг відкритий для різних загроз", – сказав Науседа.

Він нагадав, що Європа стикається з гібридними атаками, диверсіями на об’єктах критичної інфраструктури, нелегальною міграцією та іншими загрозами".

Напередодні у зверненні до нації Емманюель Макрон підтвердив, що готовий говорити про можливість захисту "ядерною парасолькою" Франції інших європейських союзників.

В інтерв’ю, яке він дав 2 березня на шляху на саміт європейських лідерів у Лондоні, Макрон допустив, що Франція запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замістити США.