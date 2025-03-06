У Трампа натякнули, що допомоги Україні без "угоди про копалини" не буде

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, що підписання "угоди про копалини" необхідне для того, щоб був "рух вперед" у відносинах зі США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Келлог сказав під час дискусії Ради з міжнародних відносин.

Келлога запитали, що повинна зробити Україна, аби військова допомога США відновилась. У відповідь на це він сказав, що президент Трамп чітко дав зрозуміти: "це не кінець, це пауза".

"Послухайте, мій досвід роботи з (Трампом) такий. Це якщо б ви всі отримали контракт. Коли ви підписуєте контракт на машину, на будинок. Перш ніж рухатися далі, у вас є підписаний контракт... Моя думка і моє особисте переконання полягає в тому, що ви не рухаєтеся вперед, поки не отримаєте підписаний документ, і крапка", – сказав Келлог.

Коли йому сказали про те, що Володимир Зеленський в останній час неодноразово пропонував підписати угоду, Келлог відповів: "Є різниця між тим, щоб запропонувати і зробити. Підпишіть документ".

Келлога також запитали, чи відновлять США допомогу, якщо Україна підпише угоду.

"Це залежить від президента США. Я не президент. Я не отримав жодного голосу колегії виборщиків. Це залежить від президента… Я б ніколи, ніколи не говорив за президента. Це буде його рішення", – сказав Келлог.

Окрім того, Келлог сказав, що сварка між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулого тижня у Білому домі сталась через "різні цілі" двох лідерів у російсько-українській війні.

Келлог також заявив, що новий підхід адміністрації Дональда Трампа щодо РФ передбачає потребу перезавантаження відносин з Росією.