У Трампа намекнули, что помощи Украине без "соглашения об ископаемых" не будет

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сказал, что подписание "соглашения об ископаемых" необходимо для того, чтобы было "движение вперед" в отношениях с США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Келлог сказал во время дискуссии Совета по международным отношениям.

Келлога спросили, что должна сделать Украина, чтобы военная помощь США возобновилась. В ответ на это он сказал, что президент Трамп четко дал понять: "это не конец, это пауза".

"Послушайте, мой опыт работы с (Трампом) такой. Это если бы вы все получили контракт. Когда вы подписываете контракт на машину, на дом. Прежде чем двигаться дальше, у вас есть подписанный контракт... Мое мнение и мое личное убеждение заключается в том, что вы не двигаетесь вперед, пока не получите подписанный документ, и точка", – сказал Келлог.

Когда ему сказали о том, что Владимир Зеленский в последнее время неоднократно предлагал подписать соглашение, Келлог ответил: "Есть разница между тем, чтобы предложить и сделать. Подпишите документ".

Кэллога также спросили, возобновят ли США помощь, если Украина подпишет соглашение.

"Это зависит от президента США. Я не президент. Я не получил ни одного голоса коллегии выборщиков. Это зависит от президента... Я бы никогда, никогда не говорил за президента. Это будет его решение", – сказал Келлог.

Кроме того, Келлог сказал, что ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на прошлой неделе в Белом доме произошла из-за "разных целей " двух лидеров в российско-украинской войне.

Келлог также заявил, что новый подход администрации Дональда Трампа в отношении РФ предусматривает необходимость перезагрузки отношений с Россией.