В документе Евросовета по Украине есть упоминание о транзите газа в Словакию

Европейский совет призвал Украину, Словакию и Европейскую комиссию усилить усилия по поиску решения вопроса транзита газа через территорию Украины в Словакию.

Об этом говорится в документе по Украине, утвержденном Европейским советом 6 марта, который поддержали 26 государств ЕС (кроме Венгрии), текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Документ отмечает, что стороны должны активизировать усилия по решению вопроса транзита газа, учитывая беспокойство Словакии.

"Европейский Совет призывает Комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску действенных решений по вопросу транзита газа, принимая во внимание беспокойство, высказанное Словакией", – говорится в тексте документа.

Стоит заметить, что документ не уточняет страну происхождения газа.

Как сообщала "Европейская правда", Словакия заявила, что ждет от Украины возобновления транзита газа как "жеста благодарности".

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо выступил с требованием, чтобы на саммите Европейского Союза 6 марта было принято решение о возобновлении транзита российского газа через Украину, иначе угрожал заблокировать выводы саммита.