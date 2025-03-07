У Грузії на 100-й день протестів готують десятки акцій

У Грузії з нагоди сотого дня протестів проти проблемних виборів та призупинення руху до ЄС заплановані десятки акцій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SOVA.

7 березня виповнюється сотий день від початку нової хвилі масових протестів у Грузії з вимогою зберегти європейський курс країни, провести повторні парламентські вибори та звільнити затриманих на протестах.

Більшість акцій заплановані на вечірні години. У Тбілісі о 18-19 годині почнуться окремі "профільні" протести – хода архітекторів від мерії, протест під будівлею суспільного мовника, хода за звільнення політв’язнів від офісу Першого каналу.

О 20:00 почнеться основна акція на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту.

У Батумі акція пройде перед будівлею Конституційного суду.

Протести заплановані також у Зугдіді, Горі, Кутаїсі та ще кількох містах.

Нагадаємо, нещодавно у парламенті Грузії, де немає опозиції, ухвалили новий пакет репресивних законів, що розширюють можливості для покарання за участь у протестах і критику влади.

Також анонсували законопроєкт з додатковими правилами щодо діяльності ЗМІ.

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