Парламент Грузії, де нема опозиції, за два дні ухвалив пакет репресивних законів

Грузинський парламент, у якому засідають лише депутати партії влади "Грузинська мрія", ухвалив в остаточному, третьому читанні законодавчий пакет із обмеженнями на протести.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

Нове законодавство, яке має нібито врегулювати поняття стихійних зборів і накладає численні обмеження на їхнє проведення, парламент Грузії без опозиції розглянув і схвалив за два дні.

Серед іншого, закони забороняють проводити збори та маніфестації в закритому приміщенні без "попередньої письмової згоди власника" і забороняють блокувати входи до будівель, автомагістралей, мостів, тунелів, естакад, транспортних вузлів та залізничних колій.

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Також у Грузії суттєво збільшать покарання за порушення під час протесту: строк адміністративного арешту збільшать до 60 діб, також будуть збільшені штрафи за дрібне хуліганство і вандалізм і покарання за "образу осіб, які обіймають політичну або державну посаду".

Перед цим "Грузинська мрія" ухвалила низку репресивних законів у грудні 2024 року. Зокрема, тоді учасникам протестів заборонили закривати обличчя, використовувати лазери та піротехніку; посилили штрафи за перекриття доріг та графіті, додали підстави для арешту під час акцій протесту.

Нагадаємо, в Грузії з осені 2024 року триває політична криза через порушення під час парламентських виборів і заяву влади країни про призупинення руху в Європейський Союз.

У неділю, 2 лютого, на протестах у Тбілісі затримали понад 30 осіб, у тому числі деяких лідерів опозиції. Одного з них, Ніку Мелію, згодом відпустили. У ЗМІ потрапили кадри жорстокого побиття людей після затримання.