Влада Грузії анонсувала нові правила для ЗМІ, які називає "британською моделлю"

Партія влади у Грузії анонсувала законопроєкт з додатковими правилами щодо діяльності ЗМІ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода".

"Грузинська мрія" ініціювала проєкт змін до закону про мовлення, що будуть стосуватися телеканалів і радіостанцій.

Згідно з ними, Комісія з комунікацій отримає право обговорювати питання, які раніше входили у сферу саморегулювання ЗМІ.

Також Комісія зможе штрафувати теле– і радіостанції за "порушення об’єктивності та неупередженості", за недотримання балансу під час висвітлення теми, за використання інтерв’ю чи телефонної розмови в ефірі без попередження про це, крім випадків, коли відкритий запис не був можливим.

Також медійники будуть зобов’язані отримувати попередній дозвіл для зйомок від відповідальної особи чи людей, яких знімають, під час зйомок на території поліцейського відділку, лікарні, навчального закладу.

SOVA наводить детальніший перелік вимог, серед яких – зобов’язання чітко вказувати джерело інформації; можливість для зацікавленої особи, чиї інтереси постраждали через некоректне висвітлення фактів, подати скаргу і вимагати виправлень чи спростування; заборона на участь політичного діяча у ролі ведучого чи інтерв’юера, заборона висвітлювати питання з висловленням медійниками своєї підтримки або осуду тої чи іншої політсили, організації, групи тощо.

Сума штрафу може складати до 0,5% від річного доходу мовника, але не менше 2500 грузинських ларі (близько 890 доларів).

У "Грузинській мрії" називають запропоновані зміни "британською моделлю", яка "забезпечує якісне та об’єктивне мовлення".

Досі телеканали і радіостанції були зобов’язані відреагувати на такі зауваження у рамках механізму саморегуляції діяльності ЗМІ, але не мали платити штрафів.

Нещодавно у парламенті Грузії, де немає опозиції, створили слідчу комісію щодо "злочинів" влади часів Саакашвілі. Також ухвалили новий пакет репресивних законів, що розширюють можливості для покарання за участь у протестах і критику влади.

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