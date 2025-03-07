У Польщі для депутатів парламенту організують дводенний військовий вишкіл
Міністерство оборони Польщі організовує дводенний військовий вишкіл для депутатів парламенту. Парламентарі вирушать на полігон навесні.
Про це повідомив заступник міністра оборони Цезарій Томчик, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Дводенний військовий вишкіл пройдуть польські депутати і сенатори.
Спочатку парламентарі візьмуть участь у теоретичній частині, а на другий день вирушать на полігон під Варшавою.
Навчання буде добровільним. "Воно включатиме стрільбу, надання першої медичної допомоги, а також теоретичну частину, яка стосується оборонного планування та природи бюджету", – повідомив Томчик.
За навчання відповідатиме Академія військових мистецтв.
"Пропозиція адресована також усім громадянам Польщі в рамках кампаній "Вихідні з армією" та "Тренування з армією", – додав заступник голови Міністерства оборони.
Нагадаємо, 3 лютого Міністерство оборони Польщі оголосило про проведення навчань в акваторії Балтійського моря.