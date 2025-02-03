Польща провела військові навчання в Балтійському морі
Новини — Понеділок, 3 лютого 2025, 18:07 —
У понеділок, 3 лютого, Міністерство оборони Польщі оголосило про проведення навчань в акваторії Балтійського моря.
Про це оборонне відомство Польщі написало в X (Twitter), передає "Європейська правда".
3 лютого підрозділи збройних сил Польщі провели навчання типу SNEX (Short Notice Exercise) під кодовою назвою Straznik Baltyku 25 (Вартовий Балтики).
У польському оборонному відомстві зазначили, що основною метою навчань стало вдосконалення оперативних процедур і взаємодії під час реагування на військові та невійськові загрози критично важливій морській інфраструктурі.
"SNEX – це навчання, що характеризуються коротким періодом попереднього оповіщення задіяних сил, завданням яких є перевірка їх здатності виконувати завдання у встановлені часові рамки", – додали у Міноборони Польщі.
Нагадаємо, 14 січня генсек Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.
Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.