Польща провела військові навчання в Балтійському морі

У понеділок, 3 лютого, Міністерство оборони Польщі оголосило про проведення навчань в акваторії Балтійського моря.

Про це оборонне відомство Польщі написало в X (Twitter), передає "Європейська правда".

3 лютого підрозділи збройних сил Польщі провели навчання типу SNEX (Short Notice Exercise) під кодовою назвою Straznik Baltyku 25 (Вартовий Балтики).

Фото: Х

У польському оборонному відомстві зазначили, що основною метою навчань стало вдосконалення оперативних процедур і взаємодії під час реагування на військові та невійськові загрози критично важливій морській інфраструктурі.

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Фото: Х

"SNEX – це навчання, що характеризуються коротким періодом попереднього оповіщення задіяних сил, завданням яких є перевірка їх здатності виконувати завдання у встановлені часові рамки", – додали у Міноборони Польщі.

Фото: Х

Нагадаємо, 14 січня генсек Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.

Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.