В Польше для депутатов парламента организуют двухдневную военную подготовку

Министерство обороны Польши организует двухдневную военную подготовку для депутатов парламента. Парламентарии отправятся на полигон весной.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Цезарий Томчик, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Двухдневную военную подготовку пройдут польские депутаты и сенаторы.

Сначала парламентарии примут участие в теоретической части, а на второй день отправятся на полигон под Варшавой.

Обучение будет добровольным. "Оно будет включать стрельбу, оказание первой медицинской помощи, а также теоретическую часть, которая касается оборонного планирования и природы бюджета", – сообщил Томчик.

За обучение будет отвечать Академия военных искусств.

"Предложение адресовано также всем гражданам Польши в рамках кампаний "Выходные с армией" и "Тренировки с армией", – добавил заместитель главы Министерства обороны.

Напомним, 3 февраля Министерство обороны Польши объявило о проведении учений в акватории Балтийского моря.