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В Airbus застерігають Німеччину від замовлень зброї у американських компаній

Новини — П'ятниця, 7 березня 2025, 10:57 — Марія Ємець

Керівник військового напрямку європейської компанії Airbus застеріг Німеччину від подальших оборонних замовлень у американських виробників з огляду на останні сигнали від США. 

Як повідомляє "Європейська правда", фрагменти його інтерв’ю Augsburger Allgemeine наводить Spiegel.

Керівник військового напрямку європейської компанії Airbus Міхаель Шольгорн привітав анонс ХДС-ХСС та їхнього очікуваного коаліційного партнера СДПН щодо мільярдних інвестицій на оборону, але застеріг, що надалі краще покладатися на європейських виробників. 

"Якщо ми з цими більшими оборонними видатками продовжимо купувати готову продукцію у США  – ми цементуємо свою залежність від інших. Данці з їхніми американськими F-35 вже особливо добре розуміють, що це, можливо, була не найкраща ідея, якщо б їм справді довелось захищати Гренландію", – зазначив Шольгорн.

На його думку, найкраще було б об’єднувати можливості оборонпрому різних європейських країн.

"Нам потрібні не лише збільшення оборонних видатків на національному рівні, а й узгоджений підхід поміж ключовими країнами Європи – у бік більшої співпраці, і з меншим акцентом на власні національні зусилля. Якщо ми серйозно налаштовані посилити нашу оборону і спроможності для стримування – потрібно рухатись "в ногу", – зазначив він. 

Шольгорн додав, що для ОПК у даній ситуації важливе зменшення бюрократичних перешкод та чіткі замовлення. 

Нагадаємо, партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури в кредит. Партії домовились, що усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.

На позачерговому безпековому саміті ЄС 6 березня лідери країн-членів підтримали ініціативу Єврокомісії щодо посилення оборонної спроможності ЄС та пропонують Раді ЄС терміново розглянути можливість залучення 150 млрд євро кредитних коштів на оборонні закупівлі.

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Німеччина
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