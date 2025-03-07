В Airbus застерігають Німеччину від замовлень зброї у американських компаній

Керівник військового напрямку європейської компанії Airbus застеріг Німеччину від подальших оборонних замовлень у американських виробників з огляду на останні сигнали від США.

Як повідомляє "Європейська правда", фрагменти його інтерв’ю Augsburger Allgemeine наводить Spiegel.

Керівник військового напрямку європейської компанії Airbus Міхаель Шольгорн привітав анонс ХДС-ХСС та їхнього очікуваного коаліційного партнера СДПН щодо мільярдних інвестицій на оборону, але застеріг, що надалі краще покладатися на європейських виробників.

"Якщо ми з цими більшими оборонними видатками продовжимо купувати готову продукцію у США – ми цементуємо свою залежність від інших. Данці з їхніми американськими F-35 вже особливо добре розуміють, що це, можливо, була не найкраща ідея, якщо б їм справді довелось захищати Гренландію", – зазначив Шольгорн.

На його думку, найкраще було б об’єднувати можливості оборонпрому різних європейських країн.

"Нам потрібні не лише збільшення оборонних видатків на національному рівні, а й узгоджений підхід поміж ключовими країнами Європи – у бік більшої співпраці, і з меншим акцентом на власні національні зусилля. Якщо ми серйозно налаштовані посилити нашу оборону і спроможності для стримування – потрібно рухатись "в ногу", – зазначив він.

Шольгорн додав, що для ОПК у даній ситуації важливе зменшення бюрократичних перешкод та чіткі замовлення.

Нагадаємо, партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури в кредит. Партії домовились, що усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.

На позачерговому безпековому саміті ЄС 6 березня лідери країн-членів підтримали ініціативу Єврокомісії щодо посилення оборонної спроможності ЄС та пропонують Раді ЄС терміново розглянути можливість залучення 150 млрд євро кредитних коштів на оборонні закупівлі.