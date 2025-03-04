Майбутня коаліція в Німеччині погодила багатомільярдний пакет для оборони й інфраструктури

Німецькі партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури в кредит.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

Виступаючи у вівторок на пресконференції, Мерц заявив, що партії усвідомлюють, що Європа та Німеччина повинні докласти дуже великих зусиль для зміцнення обороноздатності.

У зв’язку з цим партії домовились, що усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.

Крім того, має бути створений спеціальний інфраструктурний фонд загальним обсягом 500 мільярдів протягом 10 років, з якого також отримають вигоду федеральні землі.

Також планується реформа боргового гальма, яку планують провести за допомогою більшості ще існуючого Бундестагу, до скликання нового складу парламенту. Для цього має бути змінена німецька конституція.

Наступного тижня парламентські групи ХДС/ХСС і СДПН подадуть подання про внесення змін до Основного закону.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що блок ХДС/ХСС та СДПН обговорюють документ, який пропонує взяти майже трильйон євро боргу для фінансування оборони та інфраструктури.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів, а ультраправа "АдН" отримала найкращий результат в історії.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.