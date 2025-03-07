В Airbus предостерегают Германию от заказов оружия у американских компаний

Руководитель военного направления европейской компании Airbus предостерег Германию от дальнейших оборонных заказов у американских производителей, учитывая последние сигналы от США.

Как сообщает "Европейская правда", фрагменты его интервью Augsburger Allgemeine приводит Spiegel.

Руководитель военного направления европейской компании Airbus Михаэль Шольгорн приветствовал анонс ХДС-ХСС и их ожидаемого коалиционного партнера СДПГ по миллиардным инвестициям на оборону, но предостерег, что в дальнейшем лучше полагаться на европейских производителей.

"Если мы с этими большими оборонными расходами продолжим покупать готовую продукцию в США – мы цементируем свою зависимость от других. Датчане с их американскими F-35 уже особенно хорошо понимают, что это, возможно, была не лучшая идея, если бы им действительно пришлось защищать Гренландию", – отметил Шольгорн.

По его мнению, лучше всего было бы объединять возможности оборонпрома различных европейских стран.

"Нам нужны не только увеличение оборонных расходов на национальном уровне, но и согласованный подход между ключевыми странами Европы – в сторону большего сотрудничества, и с меньшим акцентом на собственные национальные усилия. Если мы серьезно настроены усилить нашу оборону и способности для сдерживания – нужно двигаться "в ногу", – отметил он.

Шольгорн добавил, что для ОПК в данной ситуации важно уменьшение бюрократических препятствий и четкие заказы.

Напомним, партии ХДС/ХСС и СДПГ, ведущие переговоры о формировании правительства во главе с Фридрихом Мерцем, договорились о многомиллиардном пакете финансирования обороны и инфраструктуры в кредит. Партии договорились, что все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, будут освобождены от долговых ограничений.

На внеочередном саммите по безопасности ЕС 6 марта лидеры стран-членов поддержали инициативу Еврокомиссии по усилению оборонной способности ЕС и предлагают Совету ЕС срочно рассмотреть возможность привлечения 150 млрд евро кредитных средств на оборонные закупки.