Розвідка Литви: через 3-5 років Росія буде готова до обмежених дій проти НАТО

Литовська розвідка попередила в п'ятницю, що протягом трьох-п'яти років Росія може створити потенціал, достатній для обмежених дій проти НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, йдеться в оцінці загроз національній безпеці, оприлюдненій Департаментом державної безпеки та Другим департаментом оперативних служб.

Відомства зазначають, що такого періоду буде недостатньо для підготовки до великомасштабної війни з Альянсом.

"У середньостроковій перспективі Росія, найімовірніше, не зможе створити потенціал, необхідний для великомасштабної конвенційної війни з НАТО. Однак Росія може розвинути військовий потенціал, достатній для початку обмежених воєнних дій проти однієї або кількох країн НАТО", – йдеться в оцінці.

"Це може спонукати російське керівництво застосувати військову силу, виходячи з хибної оцінки ситуації та надії на те, що НАТО не зможе відреагувати вчасно, а Росія зможе локалізувати конфлікт і швидко домогтися бажаних результатів", – ідеться в документі.

У своїх інтерпретаціях понять розвідка визначає середньострокову перспективу як період від трьох до п'яти років.

В оцінці загроз йдеться про те, що подальше зростання військової потужності Росії безпосередньо залежатиме від перебігу війни в Україні – у міру зниження потреб на фронті Москва зможе швидше формувати нові військові підрозділи та нарощувати резерви.

За даними розвідки, для забезпечення потреб війни в Україні Росія перекидає туди війська і техніку з різних регіонів, зокрема з Калінінградської області.

Однак оцінка загроз свідчить про те, що калінінградське військове угруповання, як і раніше, здатне виконувати основні завдання.

"Можливості, які наразі демонструє Росія в разі військового конфлікту з НАТО, будуть недостатніми для закріплення домінування, але їх буде достатньо для того, щоб зривати операції НАТО в Балтійському морі", – йдеться в оцінці загроз.

"У регіоні Балтійського моря частина російської системи A2/AD (блокування доступу та блокування регіону) – потужності протиповітряної оборони, хоча й частково зменшилися, але здатні виконувати свої завдання", – наголошується в документі.

Згадана система включає в себе заходи протиповітряної оборони та протикорабельної оборони, покликані перешкодити діям сил противника на певній території.

Нагадаємо, в оцінці Данської служби оборонної розвідки (FE) також сказано, що якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не буде переозброюватися, Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через п'ять років.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що досі бачить ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує атакувати країни НАТО.