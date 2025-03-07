Разведка Литвы: через 3-5 лет Россия будет готова к ограниченным действиям против НАТО

Литовская разведка предупредила в пятницу, что в течение трех-пяти лет Россия может создать потенциал, достаточный для ограниченных действий против НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, говорится в оценке угроз национальной безопасности, обнародованной Департаментом государственной безопасности и Вторым департаментом оперативных служб.

Ведомства отмечают, что такого периода будет недостаточно для подготовки к крупномасштабной войне с Альянсом.

"В среднесрочной перспективе Россия, скорее всего, не сможет создать потенциал, необходимый для крупномасштабной конвенциональной войны с НАТО. Однако Россия может развить военный потенциал, достаточный для начала ограниченных военных действий против одной или нескольких стран НАТО", – говорится в оценке.

"Это может побудить российское руководство применить военную силу, исходя из ошибочной оценки ситуации и надежды на то, что НАТО не сможет отреагировать вовремя, а Россия сможет локализовать конфликт и быстро добиться желаемых результатов", – говорится в документе.

В своих интерпретациях понятий разведка определяет среднесрочную перспективу как период от трех до пяти лет.

В оценке угроз говорится о том, что дальнейший рост военной мощи России будет напрямую зависеть от хода войны в Украине – по мере снижения потребностей на фронте Москва сможет быстрее формировать новые воинские подразделения и наращивать резервы.

По данным разведки, для обеспечения потребностей войны в Украине Россия перебрасывает туда войска и технику из разных регионов, в частности из Калининградской области.

Однако оценка угроз свидетельствует о том, что калининградская военная группировка по-прежнему способна выполнять основные задачи.

"Возможности, которые сейчас демонстрирует Россия в случае военного конфликта с НАТО, будут недостаточными для закрепления доминирования, но их будет достаточно для того, чтобы срывать операции НАТО в Балтийском море", – говорится в оценке угроз.

"В регионе Балтийского моря часть российской системы A2/AD (блокирование доступа и блокирование региона) – мощности противовоздушной обороны, хотя и частично уменьшились, но способны выполнять свои задачи", – отмечается в документе.

Упомянутая система включает в себя меры противовоздушной обороны и противокорабельной обороны, призванные помешать действиям сил противника на определенной территории.

Напомним, в оценке Датской службы оборонной разведки (FE) также сказано, что если война в Украине прекратится или заморозится, а НАТО не будет перевооружаться, Россия может быть готова к крупномасштабной войне в Европе примерно через пять лет.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что до сих пор видит вероятность того, что в 2029-2030 годах Россия попытается атаковать страны НАТО.